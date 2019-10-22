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Son Dakika Ekonomi BDDK'dan 'katkı sermayesi' ertelemesi

BDDK'dan 'katkı sermayesi' ertelemesi

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

BDDK'dan 'katkı sermayesi' ertelemesi, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı görüşe açıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:09 
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