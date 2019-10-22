BDDK'dan 'katkı sermayesi' ertelemesi
1 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı görüşe açıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan bankaların özkaynaklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı görüşe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:09
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