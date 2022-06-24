BDDK'dan Konut Kredisine Yeni Düzenleme: Değeri 2 Milyon TL'nin Altındaki Konutlara Yüzde 90 Kredi - Son Dakika
Üye Girişi

BDDK'dan Konut Kredisine Yeni Düzenleme: Değeri 2 Milyon TL'nin Altındaki Konutlara Yüzde 90 Kredi

24.06.2022 00:45
BDDK'dan Konut Kredisine Yeni Düzenleme: Değeri 2 Milyon TL'nin Altındaki Konutlara Yüzde 90 Kredi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde kredi değer oranlarını tutar bazlı değiştirdi. Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90 oranında kredi kullanılabilecek. Değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise kredi sağlanmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredilerinde kredi değer oranlarını tutar bazlı değiştirdi. Konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90 oranında kredi kullanılabilecek. Değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise kredi sağlanmayacak.

BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 9 Haziran 2022 tarihinde Finansal İstikrarını Güçlendirmesi yönelik yayınladığı açıklama kapsamında konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı değiştiğini duyurdu. BDDK'nın aldığı karar ile birinci el ve ikinci el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı değişti.

Değişen enerji sınıfı 1 A olan birinci el konutlar için kredi değer oranı şöyle:

Konut değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

Enerji sınıfı A olan ikinci el konutlar için kredi değer oranı ise şöyle belirtildi:

Konut değeri 500 bin TL'nin altında olan konutlar için yüzde 90,

- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,

- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50,

- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,

- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı

bulunmamaktadır.

YORUMLAR
500
DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu DEAŞ ve El-Kaide üyesi kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyesi bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BDDK'dan Konut Kredisine Yeni Düzenleme: Değeri 2 Milyon TL'nin Altındaki Konutlara Yüzde 90 Kredi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:55 Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:50 Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti
23:47 Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi
23:44 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 01:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: BDDK'dan Konut Kredisine Yeni Düzenleme: Değeri 2 Milyon TL'nin Altındaki Konutlara Yüzde 90 Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement