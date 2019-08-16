Son Dakika Haberleri: BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
Son Dakika Ekonomi Haber

BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik

5 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bağımsız denetim raporlarına tabi kredi sınırı 500 milyon liradan 100 milyon liraya düşürüldü.

BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bağımsız denetim raporlarına tabi kredi sınırı 500 milyon liradan 100 milyon liraya düşürüldü.
BDDK'nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil 100 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında ilave belgeler istenecek.
Söz konusu kredi sınırı daha önceki yönetmelikte 500 milyon lira olarak belirlenmişti.
Geçen hafta BDDK yetkililerince, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon liralık sınırın 100 milyon liraya düşürülmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.
Bu değişiklik ile bankalara detaylı finansal bilgi temin etmekle yükümlü kılınan reel sektör firmalarının kapsamının genişletileceği, mali şeffaflığın artırılacağı ve bankaların firmalara ait güncel verilere erişim imkanının kolaylaştırılacağı vurgulanmıştı.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yapılan vergi artışı sigaraya zam olarak yansıyacak mı?
CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Psikiyatrist Onur Okan Demirci: İnsanlar sosyal medyada ilkel beyin' ile hareket ediyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 10:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]