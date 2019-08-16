BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
1 saat önce
Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon liralık sınır 100 milyon liraya düşürüldü.
Yeni Ekonomi
Programı Yapısal Dönüşüm
Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon liralık sınır 100 milyon liraya düşürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:32
OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti