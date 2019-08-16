Son Dakika Haberleri: BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik
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BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik

1 saat önce

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon liralık sınır 100 milyon liraya düşürüldü.

BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik, System.String[]
Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon liralık sınır 100 milyon liraya düşürüldü.
Dönüşüm, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:32 
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