BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik
3 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe giderken, daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranlarını yüzde 30'a düşürdü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe giderken, daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranlarını yüzde 30'a düşürdü.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:23
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