Son Dakika Haberleri: BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik
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BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik

3 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe giderken, daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranlarını yüzde 30'a düşürdü.

BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe giderken, daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranlarını yüzde 30'a düşürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:23 
Ekonomi
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