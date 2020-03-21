BDDK'dan müşteri mağduriyetine karşı tavsiye kararı - Son Dakika

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BDDK'dan müşteri mağduriyetine karşı tavsiye kararı
6 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı.
BDDK'NIN ALDIĞI GÜÇLÜ TAVSİYE KARARLARI ŞÖYLE AÇIKLANDI:
Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı.Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan özenle kaçınılmalı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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