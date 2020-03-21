BDDK'dan müşteri mağduriyetine karşı tavsiye kararı - Son Dakika

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı.

BDDK'NIN ALDIĞI GÜÇLÜ TAVSİYE KARARLARI ŞÖYLE AÇIKLANDI:

Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı.Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan özenle kaçınılmalı.

(İHA)