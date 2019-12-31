BDDK'dan Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK'dan Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin - Son Dakika Ekonomi

BDDK'dan Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.

BDDK'dan Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye izin, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.


BDDK'nın, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Paragram Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"da belirtilen "Para havalesi" hizmetini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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