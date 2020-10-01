BDDK'dan sahte internet siteleri için uyarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte internet sitelerine karşı uyarılarda bulunarak, sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmekte olduğunu bildirdi.
BDDK'tan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet
sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı belirtildi.
Söz konusu sahte sitelerin, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet
sitesinin arka planının da taklit edilmesiyle hazırlanmakta olduğu ifade edilen açıklamada, BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme
kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunduğu bildirildi.
Açıklamada, kullanıcılardan
T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı
parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin
girilmesinin talep edildiği kaydedildi.
Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve
cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçlerin işletilmekte olduğu vurgulanan açıklamada, "BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla
banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep
etmemektedir.
Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların
duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:31 - Kaynak: AA
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