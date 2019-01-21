Son Dakika Haberleri: BDDK'dan sahte reklam uyarısı

BDDK'dan sahte reklam uyarısı

13 dakika önce

BDDK, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlar için uyarıda bulundu.

BDDK'dan sahte reklam uyarısı, System.String[]
BDDK, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlar için uyarıda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:55 

Ekonomi
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