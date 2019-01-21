BDDK'dan sahte reklam uyarısı
13 dakika önce
BDDK, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlar için uyarıda bulundu.
BDDK, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlar için uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:55
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