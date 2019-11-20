Son Dakika Haberleri: BDDK'dan Standard Chartered'a destek ve danışmanlık hizmeti izni
Son Dakika Ekonomi BDDK'dan Standard Chartered'a destek ve danışmanlık hizmeti izni - Son Dakika Ekonomi

BDDK'dan Standard Chartered'a destek ve danışmanlık hizmeti izni

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin Standard Chartered Bank grubuna dahil yabancı banka ve finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

BDDK'dan Standard Chartered'a destek ve danışmanlık hizmeti izni, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin Standard Chartered Bank grubuna dahil yabancı banka ve finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

BDDK'nın, Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'nin destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ'ye, Standard Chartered Bank grubuna dahil yabancı banka ve finansal kuruluşlara, Türkiye'de yerleşik kuruluşlar ve bunların yurt dışında yerleşik bağlı ortaklıkları ve/veya iştiraklerine kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına ilişkin kredi operasyon işlemlerinin sunulması, müşteri ilişkileri ve iletişimi ile ekonomik değerlendirme, uyum, müşterinin tanınması ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile iç kontrol ve denetim, mevzuata uyum ve risk yönetimi hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine karar verilmiştir."

Standard Chartered Bank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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