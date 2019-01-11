Son Dakika Haberleri: BDDK'dan Taksit Süresi Açıklaması

BDDK'dan Taksit Süresi Açıklaması

59 dakika önce

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

BDDK'dan Taksit Süresi Açıklaması, System.String[]
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşünü alacak.

Resmi Gazete'de yer alan değişiklik duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır".

Yedinci maddenin yeni hali şöyle oldu: "(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünal Karaman Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:28:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BDDK'dan Taksit Süresi Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]