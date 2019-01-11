BDDK'dan Taksit Süresi Açıklaması
59 dakika önce
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
ile Ticaret Bakanlığı
'nın görüşünü alacak.
Resmi Gazete'de yer alan değişiklik duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır".
Yedinci maddenin yeni hali şöyle oldu: "(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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