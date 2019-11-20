Son Dakika Haberleri: BDDK'dan Turkish Bank'a destek ve danışmanlık hizmeti izni
Son Dakika Ekonomi BDDK'dan Turkish Bank'a destek ve danışmanlık hizmeti izni - Son Dakika Ekonomi

BDDK'dan Turkish Bank'a destek ve danışmanlık hizmeti izni

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Turkish Bank AŞ'nin yurt içi ve dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

BDDK'dan Turkish Bank'a destek ve danışmanlık hizmeti izni, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Turkish Bank AŞ'nin yurt içi ve dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

BDDK'nın Turkish Bank AŞ'nin destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, yurt içi ve dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara talep ettikleri müşterilerle ilgili, kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, risk profili, kara paranın aklanmasının önlenmesi hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti sunması için Turkish Bank AŞ'ye izin verildiği bildirildi.

Turkish Bank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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