BDDK'dan Türkiye Finans Katılım Bankası'na izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri altyapısı sağlaması için izin verdi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'ye, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri alt yapısı sağlama konusunda izin verildi.

Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.