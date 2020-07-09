BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı - Son Dakika

BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) aldığı karar ile bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1300 TL limit, 2000 TL'ye çıkarıldı.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) aldığı karar ile bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1300 TL limit, 2000 TL'ye çıkarıldı.

Kararda ayrıca, COVID-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek. BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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"BDDK'nın bugün tarihli ve 9093 sayılı Kararı ile; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 22'nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan ve 06.09.2016 tarihli ve 7004 sayılı Kurul Kararı ile 1300 Türk Lirası olarak belirlenen sınırın Kanunun 47'nci maddesi uyarınca 2000 Türk Lirası olarak artırılmasına, COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar ve alacaklı taraf olan kart çıkaran kuruluşları koruyucu bir düzenleme olduğu dikkate alınarak, Yönetmeliğin 22'nci maddesinin 'Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.' hükmünü amir altıncı fıkrasının, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet

alımına kapatılmasına ilişkin hükümlerinin, 31.12.2020 tarihine kadar kart çıkaran

kuruluşlarca uygulanmayabileceğine karar verilmiştir."


Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı - Son Dakika
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