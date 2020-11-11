BDDK'dan yeni swap hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yeni hamle geldi. Hamle sonrası dolar kurunda gerileme görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan yazılı açıklama ya göre, vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5 olarak yeniden belirlendi.

Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama Vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Yazılı açıklamanın detayı şöyle:

"Bilindiği üzere, 25/09/2020 tarihli basın açıklamamızda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun(Kurul) 25/09/2020 tarihli ve 9169 sayılı Kararı ile bankaların, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak her bir takvim günü için sağlanması gereken ve söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının Vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 olarak, Vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 olarak, Vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde20 olarak belirlendiği ve söz konusu oranların günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağı, mevcut aşımlar giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağı ve her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenilmesi veya vadesinin uzatılmasının istenilmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınması yönünde karar alındığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere, Kurulun 11/11/2020 tarihli ve 9248 sayılı Kararı ile 25/9/2020 tarih ve 9169 sayılı Kurul Kararında yer alan diğer hususların geçerli olması kaydıyla bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlamanın Vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5,Vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5 yerine yüzde 10, Vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20 yerine yüzde 30 olarak yeniden belirlenmesine karar verilmiştir". - İSTANBUL