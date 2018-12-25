Son Dakika Haberleri: BDDK'dan Yönetmelik Taslağı

BDDK'dan Yönetmelik Taslağı

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı.

BDDK'dan Yönetmelik Taslağı, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı.

BDDK'nın, bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetleri hakkında usul ve esasları düzenlemeyen yönetmelik taslağı internet sitesinde yayımlandı.

Yönetmelik ile bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları
bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara
ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslarla tesis edilmesi gereken bilgi
sistemleri kontrollerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.

Dört kısımdan oluşan taslak, "Başlangıç Hükümleri", "Bilgi Sistemlerine İlişkin Risk Yönetimi ve Kontrollerin Tesisi", "Elektronik Bankacılık Hizmetleri", "Çeşitli ve Son Hükümler" başlıkları altında ele alındı.

Taslakta, bankaların mevcut faaliyet ve sistemlerini 1 Ocak 2020'ye kadar yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmesi gerektiği belirtilirken, bu yönetmeliğin uygulanmaya başlamasıyla "Bankaların Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"in yürürlükten kaldırılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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