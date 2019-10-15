Son Dakika Haberleri: BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali
Son Dakika Ekonomi BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali

BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Analiz Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

BDDK'den Analiz Faktoring'e izin iptali, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Analiz Faktoring AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Analiz Faktoring AŞ ortaklarının Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendinde belirtilen koşulu sağlamadığı, bu kapsamda şirketin faaliyet izninin iptaline karar verildiği bildirildi.

Kanunun 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının d bendinde, şirket kurucu ortaklarının "taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilir düzeyde mali güç ve itibara sahip bulunması" gerektiği belirtiliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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