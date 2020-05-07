BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik - Son Dakika Ekonomi

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankacılık Kanunu kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla hazırladığı yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankacılık Kanunu kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla hazırladığı yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üç bölümden oluşan Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik'in ilk bölümü, amaç, kapsam, dayanak ve tanımlardan oluşuyor.

Yönetmeliğin ikinci bölümünde ise toplam 11 bent yer alıyor. Söz konusu bentlerde, bankalarca gerçekleştirilen hangi fiillerin finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları olarak kabul edileceği sıralanıyor.

İlgili bentler şöyle:

1- Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere, bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

2- Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerlere etkide bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.


3- Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına TL likidite sağlanmasına ilişkin kurulca alınan karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken itfası, vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil olmak üzere, dolaylı yöntemler kullanılarak aşılmasına ya da söz konusu kurul kararlarının etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık etmek.


4- Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.


5- Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.


6- Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan pozisyonla ilgili çıkar çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi suretiyle, internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş bildirerek söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru dahil, fiyatı üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya çalışmak.


7- Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği halde, bir referans değer hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler iletmek, yanlış veya yanıltıcı girdiler sağlamak ya da bir referans değerin hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta bulunmak.


8- Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün kullanılması suretiyle finansal aracın alım satım fiyatlarını sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya yönelik eylemlerde bulunmak.


9- Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz kuru dahil bir finansal aracın açılış veya kapanış fiyatlarını etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım işlemleri gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre pozisyon alan yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini sağlamak.


10- Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirmek.


11- Finansal sisteme güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:32 Kaynak: AA


Son Dakika

Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı "Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi         
15:09
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi         
14:59
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı         
14:34
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi         
14:32
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı         
14:05
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti         
14:00
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi         
13:38
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim         
13:19
Kısıtlamanın kaldırılması fırsat bilen vatandaşlar, Muğla girişinde 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu Kısıtlamanın kaldırılması fırsat bilen vatandaşlar, Muğla girişinde 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu         
13:15
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı         
13:05
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı         
13:03
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti         
13:00
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı         
12:55
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık         
12:42
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek         
12:39
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti 2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti         
12:38
Koronavirüsün pençesinden kurtulan Burak Akkul son halini paylaştı Koronavirüsün pençesinden kurtulan Burak Akkul son halini paylaştı         
12:36
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak         
12:35
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı         
12:31
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı         
12:24
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı 4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı         
12:18
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek         
12:06
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü 500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü         
12:05
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı         
12:01
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor         
11:58
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak         
11:58
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı         
11:51
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi         
11:43
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi         
11:42
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 15:22:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]