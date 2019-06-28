BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine onay verdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Denizbank
'ın yüzde 99,85 hissesinin Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), "Denizbank A.Ş.'nin yüzde 99,85 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Emirliğinde kurulu Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuru, Bankacılık Kanununun 18 nci maddesi çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27.06.2019 tarih ve 8426 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur" açıklamasını yaptı.
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