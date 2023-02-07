BDDK'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

BDDK'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar Açıklaması

07.02.2023 19:36
BDDK'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar Açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanındı.

BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı.

Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı.

Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek.

Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
BDDK'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar Açıklaması BDDK'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar Açıklaması Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okudu Enkaz altında Kur'an-ı Kerim okudu Göktuğ bebekte umutlu bekleyiş acı ile son buldu Göktuğ bebekte umutlu bekleyiş acı ile son buldu

Kahramanmaraş, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BDDK'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Merih Demiral'dan anlamlı hareket! Cristiano Ronaldo ve Bonucci'den Türkiye'ye destek
19:57 Son Dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile söndürüldü
17:35 AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti
19:20 Canlı yayında duygusal anlar! Yılmaz Vural, öğrencisinin acı haberini gözyaşları içinde paylaştı
19:01 Bir babanın tarifsiz acısı! Depremde yaşamını yitiren kızının elini bırakmadı
18:44 Son Dakika: Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
18:43 Son Dakika: 10 ili vuran depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4544'e yükseldi
18:40 THY, deprem bölgesinde dönüş seferlerini ücretsiz yaptı
18:09 Avrupa devi Benfica, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
18:02 Kahramanmaraş depremini önceden bilen 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 20:39:43. #1.11#
SON DAKİKA: BDDK'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement