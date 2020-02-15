BDDK: Elazığ ve Malatya'da kredi kartı taksitlendirme iki katı olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK: Elazığ ve Malatya'da kredi kartı taksitlendirme iki katı olacak - Son Dakika Ekonomi

BDDK: Elazığ ve Malatya'da kredi kartı taksitlendirme iki katı olacak

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Elazığ ve Malatya İllerinde yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri 1 Ocak 2021'e kadar iki katı olarak uygulanmasına karar verdi.

BDDK: Elazığ ve Malatya'da kredi kartı taksitlendirme iki katı olacak, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Elazığ ve Malatya İllerinde yerleşik üye işyerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri 1 Ocak 2021'e kadar iki katı olarak uygulanmasına karar verdi.

BDDK kararına göre, kredi vadeleri de, hem yeni kullandırılacak hem de yeniden yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalar tarafından belirlenecek.

BDDK'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin altıncı fıkrası, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin beşinci fıkrası ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca;

"1) 01.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya İllerinde yerleşik kişilere yine o bölgede Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin "Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine,

"2) 01.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere Elazığ ve Malatya İllerinde yerleşik kişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, aynı Yönetmeliğin "Taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 11/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine,

"3) 01.01.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Elazığ ve Malatya İllerinde yerleşik üye işyerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar arttırılmasına karar verildi."


Malatya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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