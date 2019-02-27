Son Dakika Haberleri: BDDK Emlak Katılım Bankası'na Faaliyet İzni Verdi

BDDK Emlak Katılım Bankası'na Faaliyet İzni Verdi

2 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Emlak Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi.

BDDK Emlak Katılım Bankası'na Faaliyet İzni Verdi, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Emlak Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi.

Resmi Gazete'de yer alan 26 Şubat tarihli BDDK kararında, "411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:41 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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