BDDK finansman kolaylaştırma tedbirlerine devam kararı aldı - Son Dakika

BDDK finansman kolaylaştırma tedbirlerine devam kararı aldı

08.12.2020 11:50
BDDK finansman kolaylaştırma tedbirlerine devam kararı aldı, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren, COVID-19 salgınının özelde bankacılık sektörü genelde de makroekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde ve uluslararası düzenlemelerin uygulanmasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapılmıştı" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

"İçinde bulunduğumuz süreçte pandeminin olası etkilerinin devam etmesi nedeniyle bazı düzenlemelerin uzatılmasına, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesi ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla geçici nitelikli olan diğer bazı uygulamaların ise sonlandırılmasına karar verilmiştir."Buna göre, uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzatıldı.Buna göre, 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmaycak.Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.Öte yandan bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilecek.


Koronavirüs, Haziran, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BDDK finansman kolaylaştırma tedbirlerine devam kararı aldı - Son Dakika Ekonomi


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