Bddk: "Fiyatı 3 Bin Liraya Kadar Olan Televizyon Alımlarında 3 Ay Olan Taksit Sınırı 9 Aya...
1 saat önce
BDDK: "Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır.
BDDK: "Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:51 Kaynak: AA
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