Bddk, Güven Varlık Yönetim AŞ'nin Faaliyet İznini İptal Etti
1 saat önce
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Güven Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Güven Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Güven Varlık Yönetim AŞ'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'ye devir olması sebebiyle şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:04 Kaynak: AA
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