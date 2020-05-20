BDDK, iki yabancı saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem...
BDDK, iki yabancı saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.
BDDK, iki yabancı saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:58 Kaynak: AA
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