Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar - Son Dakika
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Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar

30.12.2022 12:50
Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar

BDDK ile bir çalışma yapıldığını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" dedi.

Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartını yenilemeyenlerin bankalarda işlem yapamayacağını ifade etti.

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.

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