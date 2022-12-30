Yeni kimlik kartı olmayanlara kötü haber! Bankada işlem yapamayacaklar

Ankara Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartını yenilemeyenlerin bankalarda işlem yapamayacağını ifade etti.

Bankalarda yeni kimlik kartı zorunluluğuyla ilgili çalışma başlatıldı. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ile çalışma yürütüldüğünü duyuran Bakan Soylu, ''Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak'' dedi.