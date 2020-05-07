Son Dakika › Ekonomi › BDDK kaynakları: 'Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA,... - Son Dakika Ekonomi
BDDK kaynakları: "Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA,...
6 saat önce
BDDK kaynakları: "Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildi.
BDDK kaynakları: "Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 03:00 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak 396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Motorine 7 kuruş indirim geldi TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil