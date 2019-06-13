BDDK kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranlarını yüzde 30'a düşürdü.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre; kredi kartı sözleşme şartları doğrultusunda ödenmesi gereken asgari tutarın belirlendiği maddelerde düzenlemeye gidildi. Daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü.



Ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun yüzde 30'undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak. Banka, bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek.



Değişiklik yapılmadan önce, ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer alıyordu:



"Ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan, kredi kartı limiti 15 bin liradan 20 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 35'inden, kredi kartı limiti 20 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak ve banka bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek". - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

KOBİ ve işletmelere yeni destek paketi geliyor

Kredi kartlarının asgari ödemeleriyle ilgili değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

IKEA, Apple'ın 35 bin TL'lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti

ABD`de bütçe Mayıs ayında tarihin en yüksek açığını verdi