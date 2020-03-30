Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandığını duyuruldu.

BDDK, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı. Kurul kararı ile alınan kararlarda, bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

(İHA)