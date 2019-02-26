Son Dakika Haberleri: BDDK Kredi Kartlarında Taksit Sayısını Artırdı

BDDK Kredi Kartlarında Taksit Sayısını Artırdı

10 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı ürün ve hizmet alımlarında kredi kartlarına taksit sayısını 3-6 ay artışla 12 aya yükseltti.

BDDK Kredi Kartlarında Taksit Sayısını Artırdı, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı ürün ve hizmet alımlarında kredi kartlarına taksit sayısını 3-6 ay artışla 12 aya yükseltti.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya,

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya,

Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:42 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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