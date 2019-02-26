Son Dakika Haberleri: BDDK Kredi Kartlarında Taksit Sınırlarını Yeniden Düzenledi

BDDK Kredi Kartlarında Taksit Sınırlarını Yeniden Düzenledi

1 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.

BDDK Kredi Kartlarında Taksit Sınırlarını Yeniden Düzenledi, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.

Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet gurupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:

ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBU MEVCUT DURUM
Genel taksit sınırı 12 ay
Elektronik eşya alımları ( Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) 3 ay
Tablet alımları 6 ay
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler 6 ay
Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay
Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay
Fiyatı 3.000 TL'ye kadar olan televizyon alımları 9 ay
Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay
Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay
Vergi ödemeleri 9 ay
Sağlık ürünü alımları 9 ay
Elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.) 12 ay
Eğitimle ilgili harcamalar 12 ay
Kuyumla ilgili harcamalar 0
Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar 0
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar 0
Yurt dışında yapılan harcamalar 0
Yemek alımı 0
Gıda alımı 0
Alkollü içecek alımı 0
Akaryakıt alımı 0
Kozmetik alımı 0
Ofis malzemesi alımı 0
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0
Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dahil) 12 ay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:36 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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