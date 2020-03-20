BDDK: "Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BDDK: 'Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca... - Son Dakika Ekonomi

BDDK: "Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca...

6 saat önce

BDDK: "Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı."

BDDK:

BDDK: "Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:26 Kaynak: AA

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