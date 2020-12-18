BDDK, kredi vade sınırları ve kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde değişiklik yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda, elektronik eşya alımlarında, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini düşürürken, taşıt alımı amaçlı kredilerde de vade sınırlarını indirdi.

BDDK, kredi vade sınırları ve kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Buna göre basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi.

Kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında da 18 aydan 12 aya düşürüldü.

Öte yandan taşıt kredilerinde de vade sınırlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

Duyuruda, bilgisayar ve tabletin elektronik eşya kategorisine dahil olmadığı ifade edildi.

Bazı harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süreleri ve taşıt alımlarında kredi vade sınırları şöyle:

Taksit süresi/kredi vade sınırı (Eski) Taksit süresi/kredi vade sınırı (Yeni) Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 6 Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya(1) 6 4 Mobilya ve elektrikli eşya(2) 18 12 Nihai fatura değeri 300 bin TL'nin üzerindeki taşıt alımlarında kredi vade sınırı 48 36 Nihai fatura değeri 750 bin TL'nin üzerindeki taşıt alımlarında kredi vade sınırı 48 24 Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 36 (1)Elektronik eşya: Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb. (Bilgisayar ve tablet bu kategoriye dahil değildir.) (2)Elektrikli eşya: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.

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