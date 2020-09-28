BDDK kredilerde artış için aktif rasyosunu yeniden düzenledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye ve tahvil satın almaya yönlendirmek için aktif rasyosu hesaplamasında yeniden revizyon yaptı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin, 1 Ekim'den itibaren sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine karar verildi.

Karara göre, aktif rasyosu her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 90'ın, katılım bankaları için yüzde 70'in altına düşmeyecek.BDDK, 10 Ağustos'ta, pandemi sürecinde "bankalar için 100" ve "katılım bankaları için 80" olarak belirlediği "aktif rasyosu (AR) değerini" 5'er puan indirerek, sırasıyla "95 ve 75" olarak yeniden belirlemişti.