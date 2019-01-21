BDDK kurucu üyesi Çevik'ten İhlas Finans açıklaması
1 saat önce
BDDK kurucu kurul üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik, "Katılım bankalarına kanunen, mevduat bankalarında olduğu gibi tasarruf mevduatı güvencesi sağlanamamıştır.
BDDK kurucu kurul üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik, "Katılım bankalarına kanunen, mevduat bankalarında olduğu gibi tasarruf mevduatı güvencesi sağlanamamıştır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:20
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