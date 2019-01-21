Son Dakika Haberleri: BDDK kurucu üyesi Çevik'ten İhlas Finans açıklaması

BDDK kurucu üyesi Çevik'ten İhlas Finans açıklaması

1 saat önce

BDDK kurucu kurul üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik, "Katılım bankalarına kanunen, mevduat bankalarında olduğu gibi tasarruf mevduatı güvencesi sağlanamamıştır.

BDDK kurucu üyesi Çevik'ten İhlas Finans açıklaması, System.String[]
BDDK kurucu kurul üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik, "Katılım bankalarına kanunen, mevduat bankalarında olduğu gibi tasarruf mevduatı güvencesi sağlanamamıştır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:20 

Ekonomi
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