"BDDK kurulduğundan bugüne ilk defa böyle bir açıklama yapıyor"
1 saat önce
Öztrak, "BDDK kurulduğundan bugüne ilk defa böyle bir açıklama yapıyor.
Öztrak, "BDDK kurulduğundan bugüne ilk defa böyle bir açıklama yapıyor. Mevzuat belli. Buna göre geri dönmeyen kredilerin tanımı da belli. Bankalar başka bir talimata gerek duymadan mevzuatı uygulamak zorunda." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:35
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