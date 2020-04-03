BDDK: Kurumumuzun adını kullanan dolandırıcılara dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son günlerde "BDDK" adını kullanarak dolandırıcılık yapanların bulunduğuna dikkat çekerek, bu tür "vaatlere" dikkat edilmesi konusunda uyardı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Son günlerde, Kurumumuzun adı kullanılarak gerek sosyal medya hesaplarıyla, gerekse cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla, Kurumumuz tarafından alınmış bir karar kapsamında ödeme yapılacağı veya maddi bir menfaat sağlanacağı yönünde gerçek olmayan vaatlerle, vatandaşlarımızın kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikayetler alınmaktadır" denildi ve şu uyarı yapıldı:

"Bu bağlamda, Kurumumuz tarafından alınan herhangi bir karar kapsamında vatandaşlarımızdan kart bilgisi başta olmak üzere herhangi bir kişisel verinin talep edilmesi söz konusu olmayıp, sosyal medyada veya cep telefonlarına gelen kısa mesajlarda yer alan bu tür ifadelerin dikkate alınmaması ve yalnızca Kurumumuzun resmi internet sitesi olan https://www.bddk.org.tr adresinden yapılan duyurulara itibar edilmesi gerekmektedir.

"Ayrıca, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşması halinde, Kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan "iletişim" sekmesi altındaki "E-Şikayet" bölümünden (https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/) ekran görüntüsü ve varsa diğer belgeler ile birlikte Kurumumuza ihbarda bulunması önem arz etmektedir.

"Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."