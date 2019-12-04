Son Dakika Haberleri: BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti
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BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti, System.String[]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Merkez Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni, şirketin talebi doğrultusunda iptal edildi.

İptal kararı, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca verildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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