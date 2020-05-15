BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor