BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankasına devrediliyor
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BDDK 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri Merkez Bankasına devredilecek, Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.
BDDK 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri Merkez Bankasına devredilecek, Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:07
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