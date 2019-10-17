Son Dakika Haberleri: BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankasına devrediliyor
Son Dakika Ekonomi BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankasına devrediliyor

BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankasına devrediliyor

18 dakika önce

BDDK 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri Merkez Bankasına devredilecek, Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankasına devrediliyor, System.String[]

BDDK 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri Merkez Bankasına devredilecek, Merkez Bankası ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:07 
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