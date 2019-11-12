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BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi kabul edildi

6 saat önce

Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkı'nda Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi kabul edildi, System.String[]

Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkı'nda Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanun teklifine göre, BDDK ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından katkı payı alamayacak. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.

Merkez Bankası, gözetim faaliyetlerinin kapsamına giren kuruluşların gerçekleştirdiği bütün işlemlere ilişkin kayıt, bilgi ve belgeyi, gerekli gördüğü durumlarda anlık ve işlem bazında olmak üzere talep edebilecek. Teklife göre, kanunla ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetleri nedeniyle taraf oldukları hukuki ilişkileri, bu alanda oluşabilecek sorunların tespiti ve gelişim alanlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Bankası tarafından izlenecek. Elektronik para kuruluşu, elektronik para ihracında topladığı fonları bankalar nezdinde açılacak hesaba aktarmak zorunda olacak.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Merkez Bankası, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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