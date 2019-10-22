BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif komisyonda

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine yönelik kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, teklifin, alandaki sorunların çözümüne katkı sağlayacağını, sektörün ihtiyaçlarına cevap vereceğini söyledi.

Çelebi, teklifle ödemeler alanında yetki bütünlüğünün sağlanacağını da vurguladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye'de dijital paranın arkasında TCMB'nin garantisi bulunduğuna işaret ederek, "Yapılması gereken doğru bir şekilde bu işleri tek bir kurumda birleştirmek ve kurumsal hafıza oluşturmaktır." diye konuştu.

"Bankacılık sektöründen olumsuz görüş bildirilmedi"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklife ilişkin bankacılık sektörünün görüşlerini aldıklarını, herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini belirtti.

Teklifin teknik bir düzenleme olduğunu anlatan Emecan, söz konusu teklifin "bazı muafiyet ve istisnalar getirmesinin kafalarda soru işaretleri yarattığını" savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'nin birçok ülkede olduğu gibi kripto para konusuna hakim olamadığını ancak Blockchain ekonomisinin dünyayı etkilediğini vurguladı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, teklifin maddelerinin neredeyse tamamının BDDK'ye verilen yetkilerin TCMB'ye devrine yönelik olduğunu söyledi.

"BDDK'nin internet sitesinde Türkiye'de kripto paraların denetlenemeyeceğine" yönelik açıklama bulunduğunu anlatan Şener, teklifin görüşmeleri sırasında kripto paralara yönelik açıklamalar yapılmasının, teklifi meşrulaştırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Şener, "Teklifle BDDK buradan çekilecek. Para politikası her zaman öteden beri merkez bankalarının yürüttüğü bir iştir. Tek bir merkezden düzenlenmesi ve denetlenmesi desteklenebilir." diye konuştu.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken, maddeler üzerindeki görüşmeler sürüyor.