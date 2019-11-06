BDDK'nin bazı yetkilerinin TCMB'ye devredilmesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifle ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin olarak sistem işleticileri, sistem katılımcıları, mutabakat kuruluşları ve bağlantılı diğer sistemler ile dış hizmet sağlayıcıları gibi tüm tarafların gözetim ve denetim kapsamına alındığını, böylece Merkez Bankasının gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırıldığını belirtti.

Aksu,"Teklif, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdığı gibi teknoloji üzerinden yapılan ekonomik saldırılar ve meydan okumalara karşı ödemeler sistemini sağlıklı, şoklara dayanıklı ve uluslararası gelişmelere uyumlu hale getirmeye katkı ve imkan sağlayan yerinde bir düzenleme olarak görüyoruz." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, parti olarak bu teklifin mutlaka geçmesi gerektiği kanaatinde olduklarını aktardı.

Fiziki paraların, dijital para ortamına döndüğüne ve bu dijital para ortamından yeni bir para mimarisinin ortaya çıkmak üzere olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bu açıdan yasa teklifi son derece önemli. Bu yasa teklifi hem kripto parayı hem de dijital parayı düzenlemek için Merkez Bankasına yetki veriyor." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin teknik konular içerdiğini, komisyonda bu teklif üzerinde daha fazla tartışılması gerektiğini ancak görüşmelerin birkaç saat içerisinde tamamlanarak teklifin Genel Kurula geldiğini ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, teklifle, ödemeler alanına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) ait düzenleme ve denetleme yetkilerinin, kanundaki bütünlük sağlanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredileceğini belirtti.

Bu yetkinin neden Merkez Bankasına devredildiğine ilişkin soruların bulunduğunu aktaran Tüfenkci, EFT işlemlerinin Merkez Bankasında olduğunu, dolayısıyla bu işlemlerin de Merkez Bankasına alınmasının efektif bir yaklaşım olacağını kaydetti.

Özellikle para kuruluşlarının, elektronik para kuruluşlarının bankalara yatırdıkları fonların Merkez Bankası nezdinde bloke edilmesi uygulamasının kaldırılması gibi yenilikçi hususların da bu teklifle düzenlendiğini aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Teklifin yasalaşması durumunda oldukça dinamik bir yapıya sahip olan ödemeler alanında ortaya çıkan ihtiyaçların daha etkin bir şekilde tespit edilerek bu ihtiyaçlara daha hızlı ve proaktif bir şekilde müdahale edilebilmesinin mümkün olacağını, 2013 yılından bu yana ödemeler alanında ortaya konan yeni hizmet türleriyle bu hizmetleri sunan kuruluşların düzenleme kapsamına alınacağını ve sektörde ortaya çıkmış olan diğer bazı ihtiyaçların giderilmesine önemli katkılar sunacağını belirtmek isterim."