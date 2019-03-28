Son Dakika Haberleri: BDDK'nın Kuyumda 4 Taksit Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

BDDK'nın Kuyumda 4 Taksit Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

26 dakika önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

BDDK'nın Kuyumda 4 Taksit Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi, System.String[]
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), taksit yasağına
tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için
taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

BDDK açıklamasında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27 Mart 2019 tarihli ve 8314 sayılı
Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin
yedinci fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile taksit yasağına
tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için
taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Ekonomi
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