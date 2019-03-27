BDDK'nın Taksit Kararına Kuyumculardan Destek

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, sektör olarak işçilik gerektiren ürünlere yönelik alışverişlerde kredi kartına 4 taksit imkanı getirilmesini olumlu bulduklarını belirterek, "Taksit oranının daha geniş kapsamlı şekilde artılmasından yana dileğimiz var. Yetmez ama evet.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, sektör olarak işçilik gerektiren ürünlere yönelik alışverişlerde kredi kartına 4 taksit imkanı getirilmesini olumlu bulduklarını belirterek, "Taksit oranının daha geniş kapsamlı şekilde artılmasından yana dileğimiz var. Yetmez ama evet." dedi.



Çavuşculu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kuyumculukta işçilik içeren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerine ilişkin alışverişlerde kredi kartına 4 taksit olanağı tanınmasına dair kararını AA muhabirine değerlendirdi.



Kötü niyetli kişilerin çeyrek, tam, gram, külçe altın üzerinden 'kredi kartı tefeciliği' yaptıklarını dile getiren Çavuşculu, bunun önüne geçmek için karar uyarınca sadece işçilik gerektiren ürünlere taksit imkanı getirildiğini vurguladı.



Çavuşculu, "İşçilikli ürünlerde kredi kartına 4 taksit imkanı getirilme kararını olumlu bulduk. Sektör olarak sevinçliyiz. Taksit oranının daha geniş kapsamlı şekilde artılmasından yana dileğimiz var. Yetmez ama evet." diye konuştu.

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