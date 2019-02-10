BDDK'nın Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.
1 saat önce
IHAAW020911-EKO/10-02-2019- BDDK'nın yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
IHAAW020911-EKO/10-02-2019
- BDDK'nın yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödemesinde sorun olan ihtiyaç kredilerine 60 aya kadar vadeyle yapılandırma imkanı sağlandı. 10.02.2019 02: 09: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:15 Kaynak: İHA
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