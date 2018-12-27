Bddk: "Önümüzdeki Yıl Sermaye Yeterlilik Rasyosunun Yüzde 15,5'e Gerileyebileceği Tahmin...
1 saat önce
BDDK: "Önümüzdeki yıl sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15,5'e gerileyebileceği tahmin edilmektedir.
BDDK: "Önümüzdeki yıl sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 15,5'e gerileyebileceği tahmin edilmektedir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:12 Kaynak: AA
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