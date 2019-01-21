BDDK Sahte Banka Sitelerine Karşı Uyardı
1 saat önce
BDDK, sosyal medyada sahte banka sitelerine karşı uyardı.
BDDK, sosyal medyada sahte banka sitelerine karşı uyardı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte sitelere karşı uyarıda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başta Twitter
olmak üzere sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığı görülmektedir. Sahte sitelere yönlendirilen kullanıcıların, mobil cihazlarına veya bilgisayarlarına, kullanıcı bilgilerine erişim amaçlı zararlı yazılımlar yüklenmesinin hedeflendiği değerlendirilmektedir. Tespit edilen sahte hesap ya da sitelere erişim ile ilgili gerekli işlemler tarafımızca tesis edilmektedir. Kurumumuz tarafından yapılan duyurular resmi internet sitemiz adresinden yayımlanmaktadır."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:36 Kaynak: İHA
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