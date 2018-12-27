Bddk: "Sektörün Sağlıklı ve Güçlü Yapısını Koruduğu ve Sermaye Yapısının Aktif Kalitesi Kaynaklı...

BDDK: "Sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edildi"

BDDK: "Sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edildi"

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