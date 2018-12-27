Bddk: "Sektörün Sağlıklı ve Güçlü Yapısını Koruduğu ve Sermaye Yapısının Aktif Kalitesi Kaynaklı...
1 saat önce
BDDK: "Sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edildi"
BDDK: "Sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu tespit edildi"
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:06 Kaynak: AA
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